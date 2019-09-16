Son Dakika Haberleri: Mazlum-Der'den Diyarbakır annelerine destek ziyareti
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Mazlum-Der'den Diyarbakır annelerine destek ziyareti

40 dakika önce

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Mazlum-Der'den Diyarbakır annelerine destek ziyareti, System.String[]

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Mazlum-Der Diyarbakır Şube Başkanı Mahmut Aytekin, beraberinde dernek üyeleri ile Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Aytekin, yaptığı açıklamada, annelerin, evlatlarının geri gelmesi için başlattığı oturma eylemini desteklediklerini belirterek, "Bu talepler ifade ve örgütlenme özgürlüğü kapsamındadır. Hangi isimle olursa olsun annelerin feryadının duyulması ve acılarının son bulması için herkesi destek olmaya çağırıyoruz. İktidarı, muhalefeti, HDP'yi, diğer siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerini sorumluluk almaya ve annelerin yanında yer almaya çağırıyoruz." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mazlum Der, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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