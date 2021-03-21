Mazlum-Der Kayseri Şubesi'nde Ahmet Taş güven tazeledi - Son Dakika

Yönetim kurulu asil üyeleri, Sena Özdemir, Uğur Dursun, Harun Gürpınar, Adnan Evsen'den, denetim kurulu asil üyelere ise Adnan Uzunkol, Yaşar Yıldırım ve Bekir Adıyaman 'dan oluştu.

Genel kurulda divan başkanlığı yapan Fevzi Konaç, İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bu gelişme güzel ama acilen gerekli kanuni düzenlemeler de yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Mazlum-Der'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin olağan genel kurulu Öğretmenevi'nde yapıldı.

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı