Son Dakika Haberleri: Mazlum Kobani: Bağdadi'yi yakalatan casusun motivasyonu 'intikam duygusuydu'
Son Dakika Dünya Mazlum Kobani: Bağdadi'yi yakalatan casusun motivasyonu 'intikam duygusuydu'

Mazlum Kobani: Bağdadi'yi yakalatan casusun motivasyonu 'intikam duygusuydu'

7 saat önce

Irak-Şam İslam Devleti örgütünün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin, yakınındaki bir örgüt üyesinin "ihaneti" sonucu bulunduğu ve öldürüldüğü iddia ediliyor. NBC News'e konuşan SDG lideri Mazlum Kobani, Bağdadi'yi takip etmek için IŞİD'in içine nasıl casus soktuklarını ayrıntılarıyla anlattı.

Mazlum Kobani: Bağdadi'yi yakalatan casusun motivasyonu 'intikam duygusuydu', System.String[]

Irak- Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin, yakınındaki bir örgüt üyesinin "ihaneti" sonucu bulunduğu ve öldürüldüğü iddia ediliyor.


Amerikan güvenlik güçlerine istihbaratı sağlayan söz konusu casusun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından örgüte sokulduğu da diğer bir iddia.

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Işid, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:22 
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