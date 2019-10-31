Mazlum Kobani: Bağdadi'yi yakalatan casusun motivasyonu 'intikam duygusuydu'

Irak- Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin, yakınındaki bir örgüt üyesinin "ihaneti" sonucu bulunduğu ve öldürüldüğü iddia ediliyor.



Amerikan güvenlik güçlerine istihbaratı sağlayan söz konusu casusun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından örgüte sokulduğu da diğer bir iddia.