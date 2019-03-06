Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La Kasa Da Para Var

ÖZET

Yatırır ama fikri uzaya araba yollamak olan Elon Musk'a özenmek olunca ve bu fikir uzaya okey masası kurmak olunca pek iyi bir sonuç yakalayamaz. Uzaya Bağcılar'dan seçtiği arkadaşlarını astronot olarak seçip yollayınca uzayda gösteri maçı yapması gereken astronotlar ciddi bir kavgaya tutuşurlar ve proje rafa kalkar. Durumu bir de Mazlum'un karısının kaçırılması izleyince, dayısı Kuddusi olaya el koyar ve macera ve komedi böylece başlar...