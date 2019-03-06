Son Dakika Haberleri: Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La Kasa Da Para Var

Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La Kasa Da Para Var

34 dakika önce

Mazlum Kuzey ilk filmde babasından (Erkan Can) kalan yüklü miktarı bilime olan merakı sebebi ile uzay araştırmalarına yatırır.

Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La Kasa Da Para Var, System.String[]

ÖZET

Yatırır ama fikri uzaya araba yollamak olan Elon Musk'a özenmek olunca ve bu fikir uzaya okey masası kurmak olunca pek iyi bir sonuç yakalayamaz. Uzaya Bağcılar'dan seçtiği arkadaşlarını astronot olarak seçip yollayınca uzayda gösteri maçı yapması gereken astronotlar ciddi bir kavgaya tutuşurlar ve proje rafa kalkar. Durumu bir de Mazlum'un karısının kaçırılması izleyince, dayısı Kuddusi olaya el koyar ve macera ve komedi böylece başlar...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:11 Kaynak: Bültenler

Elon Musk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti Son Dakika! Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La Kasa Da Para Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]