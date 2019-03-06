Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La Kasa Da Para Var
34 dakika önce
Mazlum Kuzey ilk filmde babasından (Erkan Can) kalan yüklü miktarı bilime olan merakı sebebi ile uzay araştırmalarına yatırır.
ÖZET
Yatırır ama fikri uzaya araba yollamak olan Elon Musk'a özenmek olunca ve bu fikir uzaya okey masası kurmak olunca pek iyi bir sonuç yakalayamaz. Uzaya Bağcılar'dan seçtiği arkadaşlarını astronot olarak seçip yollayınca uzayda gösteri maçı yapması gereken astronotlar ciddi bir kavgaya tutuşurlar ve proje rafa kalkar. Durumu bir de Mazlum'un karısının kaçırılması izleyince, dayısı Kuddusi olaya el koyar ve macera ve komedi böylece başlar...
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:11 Kaynak: Bültenler
Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü
ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti
Son Dakika! Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim