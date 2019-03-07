Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! Filmi
36 dakika önce
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Mazlum Kuzey'in gerçekleştirmeyi düşündüğü büyük bir hayali vardır. Elon Musk
'ın uzaya araba yollayacağını öğrenen genç adam, uzaya gidip orada okey masası kurmayı planlar. Bu sayede dünyanın gözü üzerinde olacak ve herkes okey kültürünü öğrenebilecektir. Babası Tahir'den kendisine kalan parayı gözünü kırpmadan bu işe yatıran Mazlum Kuzey, vakit kaybetmeden oyuna hakim olan birkaç arkadaşı ile birlikte uzaya gider. Ancak işler planlandığı gibi gitmediğinde ekip, kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur. Yönetmen:
Önder AçıkbaşSenaryo:
Önder AçıkbaşOyuncular:
Önder Açıkbaş, Gülten Çelik, Mustafa Çelik
, Ahmet Dursun
, Mustafa Miraç KayaFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!Yapımcı Firma:
Eyes YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
12.04.2019Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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