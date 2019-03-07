Son Dakika Haberleri: Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! Filmi

Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! Filmi

36 dakika önce

Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! Filmi, System.String[]
Mazlum Kuzey'in gerçekleştirmeyi düşündüğü büyük bir hayali vardır. Elon Musk'ın uzaya araba yollayacağını öğrenen genç adam, uzaya gidip orada okey masası kurmayı planlar. Bu sayede dünyanın gözü üzerinde olacak ve herkes okey kültürünü öğrenebilecektir. Babası Tahir'den kendisine kalan parayı gözünü kırpmadan bu işe yatıran Mazlum Kuzey, vakit kaybetmeden oyuna hakim olan birkaç arkadaşı ile birlikte uzaya gider. Ancak işler planlandığı gibi gitmediğinde ekip, kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur.


Yönetmen: Önder Açıkbaş
Senaryo: Önder Açıkbaş
Oyuncular: Önder Açıkbaş, Gülten Çelik, Mustafa Çelik, Ahmet Dursun, Mustafa Miraç Kaya
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!
Yapımcı Firma: Eyes Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 12.04.2019

Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

Elon Musk, Önder Açıkbaş, Sinema
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