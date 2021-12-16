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MAZLUMDER, 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak - Son Dakika

MAZLUMDER, 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

16.12.2021 23:40
MAZLUMDER, 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 30. kuruluş yıl dönümünü Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenecek programla kutlayacak.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 30. kuruluş yıl dönümünü Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenecek programla kutlayacak.

MAZLUMDER'den yapılan açıklama göre, 18 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak programda, MAZLUMDER'in 30 yıllık geçmişi fotoğraflardan oluşan bir sergiyle misafirlere sunulacak.

Sunuculuğunu Ümit Sönmez'in yapacağı programda, Ömer Karaoğlu müziği ve Tiyatro Külliyen ilk defa sahneye koyacağı skeçleriyle yer alacak.

30. yıl buluşmasında özellikle MAZLUMDER'in çalışmaları ile hayatlarına pozitif katkı sunulan 28 Şubat mağdurlarının görüşlerine de yer verilecek. Mağdurlar, yaşadıkları süreci ve MAZLUMDER hakkındaki düşüncelerini programda ifade etme fırsatı bulacak.

İnsan Hakları, Ali Emiri, Cumartesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MAZLUMDER, 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak - Son Dakika


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