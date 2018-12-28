Mazlumder'den "28 Şubat Mağdurları Serbest Bırakılsın" Talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, 28 Şubat mahkumlarının yeniden yargılanıp serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, 28 Şubat mahkumlarının yeniden yargılanıp serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.



MAZLUMDER Ankara Şube Başkanlığınca dernek merkezinde düzenlenen basın toplantısında 28 Şubat mahkumlarının yeniden yargılanması ve serbest bırakılması talebi dile getirildi.



MAZLUMDER'in 2018 yılı boyunca 28 Şubat mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye genelinde cezaevi ve adliye önlerinde, dernek binalarında haftalık ve aylık toplantılar düzenlediğini hatırlatan Ankara Şube Başkanı Ünlü, "Brifingli ve paralel yargı zeminindeki ön yargılarla oluşturulan içtihatlarla halen devam eden yargı zulümlerinin artık son bulması gerekmektedir. MAZLUMDER olarak '28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin ve 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın' talebimizi bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.



Re'sen Emekliler Derneği (RE-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Taşer de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1960 yılından beri yapılan darbelerin uygulayıcılarının, hala bu ülkenin nimetlerinden yaralandığını belirtti.



Taşer, "Bugünlerde 'FETÖ ile mücadele ediyorduk' yalanına başvuran 28 Şubat'ın zalim cuntası, FETÖ'nün hiçbir dershanesine, okuluna, bankasına, gelir kaynağına dokunmamış, elemanlarının ise bilakis devlet kadrolarında önleri açılarak soru hırsızlıklarına, emek hırsızlıklarına göz yummuş, hayatlarımızın çalınmasına bilerek ve isteyerek vesile olmuştur." dedi.



Emekli Albay Mehmet Yavuz Ay ise ellerine yıllar sonra nasıl fişlendiklerine dair belgeler geçtiğini anlattı. Ay, "Hiyerarşinin dışında bir astsubay, bir generali rahatlıkla fişleyebiliyordu. Bunu bir generalden dinlemiştim. 'Bu yapı benim verdiğim raporu kabul etmiyor ama Batı Çalışma Grubu içindeki gayriresmi örgütlenmenin üyesinin yazdığı raporu kabul ediyor.' diyordu." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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