İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Diyarbakır'da şube açtı.

Şube başkanı Mahmut Aytekin açılışta yaptığı konuşmada, hak ihlallerine karşı mücadele etmek, zalimlerin ve zulmün teşhiri için çalışacaklarını söyledi.

İnsanların can, mal, nesil, akıl ve inancını koruma temelinde eşit ve adil bir yaşam dileyen Aytekin, "Baskı, cebir ve şiddeti, bir hak arama biçimi olarak görmüyoruz. Bu fiilleri kullanmadan, en geniş şekilde ifade ve örgütlenme özgürlüğü korunmalıdır. Ortak bir yaşam için birbirimizle farklılıklarımızı kavga aracı yapmadan konuşmalı ve anlamaya çalışmalıyız." dedi.

Açılışa çok sayıda davetli katıldı.