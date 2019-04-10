Son Dakika Haberleri: Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Taş: "Şimdi Adalet Zamanı"

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Taş: "Şimdi Adalet Zamanı"

1 saat önce

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş; 28 Şubat mağdurları, süresiz nafaka mağdurları, Sivas davası mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve yaşanan diğer insan hakları ihlallerini yeniden gündeme getirdi.

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Taş:
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş; 28 Şubat mağdurları, süresiz nafaka mağdurları, Sivas davası mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve yaşanan diğer insan hakları ihlallerini yeniden gündeme getirdi.

Dernek binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Taş; "Ülkemizde ve dünyada insan hakları ihlalleri ve adaletsizlikler hız kesmeden devam ediyor. Yaşadığımız süreçte Doğu Türkistan, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan, Irak, İran, Suriye, Yemen, Suudi Arabistan, Filistin gibi Asya ülkeleri, Somali, Sudan, Mısır, Orta Afrika ve Nijerya gibi Afrika ülkeleri, ABD, Venezuella gibi Amerika ülkeleri ve Avrupa'nın birçok ülkesinde devlet terörü, mezhep çatışmaları, batı patentli terör örgütlerinin masum halka yönelik katliamları, adaletsiz yargılamalar ve diğer sebeplerle insan onuruna yakışmayan ihlaller yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde ise 2018 Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sırasında yaşanan ve acil çözüm bekleyen adaletsizlikler konusunda ister iktidar, ister muhalefet partilerinin temsilcilerinden adaletsizlikleri giderme ve adaletin hakim olduğu toplum ve devlet düzeni oluşturma konusunda herhangi bir vaat duymamıştık. Ne yazık ki 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminin öncesinde de adalet konusunun siyasiler tarafından gündeme alınmadığına şahit olduk. 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimi sırasında 100 bin kadar nafaka mağduru vatandaşın tutuklanırım kaygısı ile sandığa gitmediği, medeni bir hak olan oy kullanma ve seçme hakkından mahrum kaldıkları gazetelere yansıdı. Umarız bu konu siyasilerinde dikkatini çekmiştir. Mahalli seçimlerin kesin sonuçları 13 Nisan günü YSK tarafından açıklanacak olup kazandıkları kesinleşen adaylar mazbatalarını alarak göreve başlayacaklar. Mazlumder Kayseri Şubesi olarak kesin sonuçların açıklanmasından sonra seçim döneminin bittiğini hatırlatıyor" diyerek taleplerini şöyle sıraladı;

"Halen cezaevlerinde ömür tüketen 28 Şubat 1997'de ki darbe döneminin mazlum mahpuslarının yeniden yargılanıp özgür bırakılmaları, 1993'te yaşanan kanlı Sivas olaylarının mazlum mahpusu olan cezaevlerinde ömürlerinin sonuna yaklaşan 36 vatandaşın yeniden yargılanıp özgür bırakılmaları, sayıları 8 binleri aşmış bulunan çocukları öksüz, hanımları mazlum olan erken evlilik mahpuslarının yapılacak yasal düzenlemeyle özgür kalmaları, sayıları 10 binleri aşmış olan ömür boyu nafaka mağdurlarının yapılacak yasal düzenleme ile mağduriyetten kurtarılmaları, haklarında mahkemelerin takipsizlik, emniyet birimlerinin suçsuz raporu verdiği buna rağmen görevlerine iade edilmeyen ve özel sektörde de çalışmalarına izin verilmeyen OHAL mağdurlarının görevlerine iade edilerek mağduriyetlerinin giderilmesi için acil olarak göreve davet ediyoruz" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:55 Kaynak: İHA
Mazlumder, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:40:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Taş: "Şimdi Adalet Zamanı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]