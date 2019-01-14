Mazot Deposunda Umuda Yolculuk Poliste Bitti
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersin limanından gelen boş bir mazot deposu içine saklanan mültecilerin yolculuğu emniyette sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) Mersin
limanından gelen boş bir mazot deposu içine saklanan mültecilerin yolculuğu emniyette sona erdi. KKTC'de Gazi Mağusa
ilçesi Gümrük Limanı'nda Mersin Taşucu
limanından gelen bir mazot deposu içinde saklanmış 2 Suriyeli mülteci tespit edildi. Polis
tarafından gözaltına alınan 2 mülteci, Mağusa Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavileri yapılan mülteciler, KKTC'ye yasa dışı yollardan girmekten gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra iki mültecinin Mersin'e gönderileceği belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:01 Kaynak: İHA
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