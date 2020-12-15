Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu

15.12.2020 10:33
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu, System.String[]

Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden olduDÜZCE'de, TEM otoyolunda yola dökülen mazot nedeniyle 4 otomobil çarpıştı.

Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu

DÜZCE'de, TEM otoyolunda yola dökülen mazot nedeniyle 4 otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yola dökülen mazot nedeniyle Ankara istikametine gitmekte olan Hakan G. idaresindeki 34 ZK 6074 plakalı, Yavuz Y. idaresindeki 35 ACG 359 plakalı, Mustafa B. idaresindeki 34 BTP 062 plakalı ve Yusuf K. idaresindeki 34 DP 677 plakalı otomobiller kayarak birbirlerine çarptı. Kazada otomobil sürücüleri hafif yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenenin ardından hastaneye gitmeyi istemeyerek olay yerinde kaldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.


Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu

TEM Otoyolu, Otomobil, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarının paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarının paylaştı         
11:25
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim         
10:51
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi         
10:03
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz         
09:32
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Şahinbey Belediyesi'nden koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek Şahinbey Belediyesi'nden koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek         
16:27
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 11:33:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei