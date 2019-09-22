Son Dakika Haberleri: Mazot hırsızı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mazot hırsızı tutuklandı

1 saat önce

Malatya'da bir iş makinesinden mazot çaldığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mazot hırsızı tutuklandı, System.String[]

Malatya'da bir iş makinesinden mazot çaldığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Ağustos ayında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesinde bir kepçenin yakıt deposundan yaklaşık 250 litre mazot çalındı. İş makinesinin sahibinin durumu jandarmaya bildirmesi ile birlikte olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları soruşturmada şüpheli şahsın kimliğini tespit etti.


Önceki gün gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan şüpheli şahıs sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli, işlemlerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. - MALATYA

Battalgazi, Beydağı, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasını 5 yerinden bıçaklayan 17 yaşındaki çocuğun, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan pes dedirten savunma: Ben vurmak için sıkmadım ki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 14:07:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mazot hırsızı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]