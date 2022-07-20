Mazot hırsızına suçüstü - Son Dakika
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Mazot hırsızına suçüstü

20.07.2022 12:59
Mazot hırsızına suçüstü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine park halinde bulunan bir kamyonetten mazot çalan şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine park halinde bulunan bir kamyonetten mazot çalan şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir kamyonetten mazot çalındığı ihbarını değerlendiren Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği personelleri, olay yerine gitti. Mazot çalarken ekipleri karşısında gören A.H. (33), 31 MA 1009 plakalı aracı ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Araç içerisinde yapılan incelemelerde sağ koltuk önünde ve bagaj kısmında hortum düzenekli 2 adet bidon bulundu.

A.H., ekipler tarafından gözaltına alınırken, araçta bulunan materyallere de el konuldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mazot hırsızına suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mazot hırsızına suçüstü - Son Dakika
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