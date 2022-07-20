Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi 'nde park halindeki bir kamyonetten mazot çalındığı ihbarını değerlendiren Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği personelleri, olay yerine gitti. Mazot çalarken ekipleri karşısında gören A.H. (33), 31 MA 1009 plakalı aracı ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Araç içerisinde yapılan incelemelerde sağ koltuk önünde ve bagaj kısmında hortum düzenekli 2 adet bidon bulundu.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mazot hırsızına suçüstü - Son Dakika

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