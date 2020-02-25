Mazot hırsızını durdurmak isterken ölümüne neden olan polise 25 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da yolcu otobüsünden mazot hırsızlığı yapan ve "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçanlara silahıyla ateş açması üzerine şoför koltuğundaki İbrahim Arıtürk'ün ölümüne neden olan polis memuru Ali E.'ye dava açıldı. Polis memuru Ali E'nin "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2018'de 15 Temmuz Otogarı çevresinde saat 01.00 sıralarında araçla mazot hırsızlığı yapıldığı ihbarı alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurları Tolga G. ve Ali E'nin olay yerine gittikleri anlatıldı. Polislerin ihbar edilen aracı otogarın kuzey girişi kapısı civarında gördükleri, polis memuru Tolga G'nin ekip aracını şüphelilerin aracının önünde doğru çektiği sırada aracın dışındaki şahsın elindeki cismi polislere doğrulttuğu, bunun üzerine polis memuru Ali E'nin de inerek şahsa yöneldiği kaydedildi. Şüpheli aracın ön yolcu koltuğuna binmesi üzerine çalışır vaziyette olan aracın kaçmaya çalışacağını anlayan polis memuru Ali E'nin havaya bir el ateş ettiği ancak aracın hızla Ali E'nin bulunduğu yöne hareketlendiği, ekip otosunun aracın kaçmasını önlemek amacıyla manevra yaptığı belirtildi. İddianamede, üzerine araçlarını sürmeleri üzerine polis memuru Ali E.'nin kendisini yolun sağ tarafına attığı ve aracı durdurmak amacıyla tekerlekleri hedef alarak bir kez ateş ettiği, aracın durmayarak TEM istikametine kaçtığı ifade edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İddianamede, polis Ali E'nin silahından çıkan kurşunun şoför koltuğundaki İbrahim Arıtürk'e isabet etmesi üzerine, yolcu koltuğunda oturan Ömer Ekinci 'nin aracın direksiyonunu tutup gaz pedalına basarak aracı kendisinin sürerek kaçtıkları anlatıldı. Ömer Ekinci'nin Küçükçekmece 'de buluştuğu Cahit Ö.'ye yaralanan İbrahim Arıtürk'ü verdiği, Cahit Ö'nün de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktığı Arıtürk'ün 20 Eylül 2018'de vefat ettiği belirtildi.

"AMACIM ARACI DURDURABİLMEKTİ"

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli polis memuru Ali E, aracın durması için sözlü uyarıda bulunduğunu, durmayacağını anlayınca bir kez havaya ateş ettiğini, şüphelilerin aracı kendi üzerine sürmeleri üzerine kendini yol kenarına attıktan sonra durdurabilmek için lastikleri hedef alarak ateş ettiğini söyledi. Polis memuru Ali E. şüphelinin daha sonra yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirterek "Şahsın yaralanmasına sebep olsam da kastım yoktu. Amacım aracı durdurabilmekti, şahsı yaralamak değil" dedi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, ateş edilen aracın mobil hedef olduğu belirtilerek şüpheli polis memuru Ali E. Hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi ise olayın oluş şeklinde göre sanığın eyleminin "Olası kastla öldürme" suçu olup olmadığının değerlendirmesi için dosyayı görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderdi. Polis memuru Ali E. 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi 'nde yargılanacak.

- İstanbul