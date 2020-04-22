Mazot hırsızları fotokapana yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkez Dereköy yakınlarındaki ağaç dikim sahasında çalışma yapan iş makinelerinden sürekli mazot hırsızlığı yaşanması üzerine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri hırsızların yakalanması için fotokapan kurdu. İş makinesinden yaklaşık 100 litre mazot çalınması üzerine fotokapanı inceleyen jandarma ekipler, bir kamyonetle gelen 2 zanlının ellerindeki bidonlara iş makinesinin deposundan mazot çaldıkları anın fotoğraflarını gördü. Jandarma , fotoğraflardan kimlikleri tespit edilen G.Y. ve Y.E.'nin adreslerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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