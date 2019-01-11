Son Dakika Haberleri: Mazot Hırsızları Tutuklandı

Mazot Hırsızları Tutuklandı

59 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mazot hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mazot hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki kamyon ve tırlardan mazot hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.S.K (35) ve Ö.K (33) yakalandı. Yakalanan iki kardeşin benzer suçlardan çok sayıda kayıtları bulunduğu ve en son dün gece park halindeki A.R 'ye ait aracın yakıt deposundan 100 litreye yakın akaryakıt çaldıkları tespit edildi. Araç sahibi polis tarafından plaka tescilinden tespit edilerek aracının yanına çağrıldı. Akaryakıtının çalındığını gören araç sürücüsünün şikayetçi olması üzerine A.S.K. ve Ö.K. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanıp, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:07 Kaynak: İHA

Araç, Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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