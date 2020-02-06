Mazot hırsızlarını jandarma yakaladı - Son Dakika
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Mazot hırsızlarını jandarma yakaladı

6 saat önce

BURSA'da, kırsalda yol çalışması yapılan alanlar ile şantiyelerin yakıt depoları ve iş makinelerinden özel aparatla mazot çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Mazot hırsızlarını jandarma yakaladı, System.String[]

BURSA'da, kırsalda yol çalışması yapılan alanlar ile şantiyelerin yakıt depoları ve iş makinelerinden özel aparatla mazot çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasım ayında, kentin kırsal alanlarında yol çalışması yapılan yerler ve şantiyelerdeki yakıt depoları ile iş makinelerinden mazot çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık yapıldığı belirtilen bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenirken, şüphelilerin İ.Ç., O.K., İ.T. ve İ.Ç. olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin adresi tespit edilen evlerine operasyon düzenledi. Baskınlarda İ.T. ve O.K. gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 1 boru anahtarı, 19 litrelik 4 bidon, 20 litrelik 2 bidon, 2 huni, 5 metrelik hortum, motorin aktarımında kullanılan 12 volt pompa ucunda 3 metrelik hortumdan oluşan özel aparat ele geçirildi. İ.T. ve O.K.'nin ifadeleri üzerine İ.Ç. ile İ.Ç.'nin de yerini belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından İ.T. ve O.K., serbest bırakılırken, İ.Ç. ve İ.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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