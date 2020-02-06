Mazot hırsızlarını jandarma yakaladı (2) - Son Dakika

Mazot hırsızlarını jandarma yakaladı (2)
6 saat önce
2 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da kırsalda yol çalışması yapılan alanlar ile şantiyelerin yakıt depoları ve iş makinelerinden özel aparatla mazot çalan 4 kişiden İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri biten İsa Çavbar ve İlhami Çavbar, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa'da kırsalda yol çalışması yapılan alanlar ile şantiyelerin yakıt depoları ve iş makinelerinden özel aparatla mazot çalan 4 kişiden İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri biten İsa Çavbar ve İlhami Çavbar, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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