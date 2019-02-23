Son Dakika Haberleri: Mazot Skandalına Rağmen Volkswagen, 2018 Yılını 235.8 Milyar Ciro ile Kapattı

Mazot Skandalına Rağmen Volkswagen, 2018 Yılını 235.8 Milyar Ciro ile Kapattı

29 dakika önce

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, emisyon skandalına rağmen 2018 yılını 235.8 milyar euro ciro yaparak kapadı.

Mazot Skandalına Rağmen Volkswagen, 2018 Yılını 235.8 Milyar Ciro ile Kapattı, System.String[]
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, emisyon skandalına rağmen 2018 yılını 235.8 milyar euro ciro yaparak kapadı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, dört yıldır yaşadığı emisyon skandalına rağmen 2018 yılını 235.8 milyar euro ciro yaparak kapadı. Bir önceki seneye oranlara 6,3 milyar euro daha fazla ciro yaptıklarını açıklayan Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, VW'nin Çin pazarında çok iyi kazandığının belirterek, kurumun 2019 yılını da artışla kapatacaklarını söyledi. Emisyon skandalı yüzünden 2018 yılında Volkswagen üreticilerine ve skandalın neden olduğu hataları giderebilmek için 3,2 milyar euro ödediklerini dile getiren Diess, dalgalı kur, ticaret savaşları ve gümrük bedellerinin yükseltilmesi ve bazı ülkelere uygulanan yaptırımlara rağmen 2018 yılını artı ile kapatmalarının önemli bir başarı olduğunu ifade etti. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Birliği, ABD'nin Otomobil Vergilerine Karşı Misillemeye Hazırlanıyor Ankara'da Trafikte Ölümüne Kavga Kamerada

Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı Sigara İçerken Uyuya Dalan Yaşlı Kadın, Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 20:46:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mazot Skandalına Rağmen Volkswagen, 2018 Yılını 235.8 Milyar Ciro ile Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]