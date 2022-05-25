Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı

25.05.2022 13:21

Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı Zonguldak'ta kontrolden çıkan mazot tankeri devrildi.

Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan mazot tankeri devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gökçebey ilçesi taş ocağı mevkisinde yaşandı. Bir inşaat firmasında çalışan Ahmet T. idaresindeki mazot yüklü 67 NA 466 plakalı tanker taş ocağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. 8 metreden alt yola devrilen tankerde bulunan şoför Ahmet T. ve yolcu olarak bulunan Yusuf A. kazada yaralandı.

Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı
Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı
Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı
Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı
Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı
Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı
Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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