Son Dakika Haberleri: Mazot tankeri devrildi, 8 ton mazot yola döküldü
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Mazot tankeri devrildi, 8 ton mazot yola döküldü

1 saat önce

Mersin'de motosiklete çarpmamak için devrilen mazot tankeri, yolu trafiğe kapattı.

Mazot tankeri devrildi, 8 ton mazot yola döküldü, System.String[]
Mersin'de motosiklete çarpmamak için devrilen mazot tankeri, yolu trafiğe kapattı. Kazanın etkisiyle tankerin kapakları açılırken, içinde bulunan 8 ton mazot yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir petrol istasyonundan mazot yükleyen Ahmet Yıldırım idaresindeki 33 B 7513 plakalı mazot tankeri, Adana'ya seyir halinde iken önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için kaldırama çarparak, devrildi. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle tankerin kapakları açılırken, içinde bulunan 8 ton mazot yola döküldü. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-400 kara yolu Adana yönü, bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yola dökülen mazot için itfaiye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Mersin, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:02 Kaynak: İHA
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