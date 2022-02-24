Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı

24.02.2022 16:01
Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı

GAZİANTEP'te evin bahçesinde oyun oynayan 4 çocuk, içine kağıt atıp ateşe verdikleri mazot tenekesinin patlaması sonucu yaralandı.

GAZİANTEP'te evin bahçesinde oyun oynayan 4 çocuk, içine kağıt atıp ateşe verdikleri mazot tenekesinin patlaması sonucu yaralandı. Yüzlerinde vücutlarında yanıklar oluşan çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, cumartesi günü Nuripazarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evin bahçesinde oyun oynayan 4 çocuktan biri, içinde mazot bulunan tenekeye kağıt doldurup ateşe verdi. Bir süre sonra teneke patladı. Bu sırada tenekenin yakınında bulunan çocuklar Mehmet Fatih İsabaş (15), kardeşi Yusuf İsabaş (14), Muhammet Enes Sonar (10) ve Cemil Kırmızı (15), yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı çocuklar, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan 4 çocuktan Mehmet Fatih İsabaş ile Muhammet Enes Sonar, taburcu edildi.

'OĞLUMUN YÜZÜNDE İZ KALMASIN DİYE DUA EDİYORUZ'Oğlunun yüzünde ciddi yanıklar olduğunu ifade eden Faraç İsabaş, "Olay benim evin bahçesinde oluyor. Çocuklar mazot tenekesine kağıtları sokup üzerine ateş atmışlar. O esnada teneke patlayıp yanmış. Çocukların yüzlerini gözlerini alev sarmış. Hepsini hastaneye götürdük. Orada pansuman yaptılar. Benim büyük oğlum durumu iyiydi eve gönderdiler. O günden bu yana uğraşıyoruz. Oğlumun yüzünde iz kalmasın diye devlet büyüklerimden yardım bekliyoruz" dedi.

Yüzünde ve kollarında ciddi yanıklar oluşan Muhammet Enes Sonar'ın annesi Münevver Sonar ise, oğlunun çeşitli hastalıklarından dolayı kendi istekleri ile eve getirdiklerini belirterek, "Oğlum 4 arkadaşıyla beraber oyun oynadığı sırada yandı. Oğlum komşumuzun bahçesinde oyun oynarken, mazotun üzerine ateş bırakınca teneke patlıyor. Sonra bu hale geldi. Tedavisinin ardından eve getirdik" diye konuştu.


Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı
Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı
Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı
Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı
Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı
Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı
Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı
Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mazot tenekesi patladı; 4 çocuk yaralandı - Son Dakika


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