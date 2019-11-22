Son Dakika Haberleri: Mazot ve motoru çalan hırsızlar tutuklandı
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Mazot ve motoru çalan hırsızlar tutuklandı

6 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Kocasinan, Bünyan ve Melikgazi ilçelerinde mazot ve su motoru çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Mazot ve motoru çalan hırsızlar tutuklandı, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Kocasinan, Bünyan ve Melikgazi ilçelerinde mazot ve su motoru çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi'nden akü, kriko, 70 litre mazot ve iki adet ısıtıcı, Bünyan ilçesi Karatay Mahallesinde ise su motoru, Melikgazi ilçesinde ise mazot hısızlığı oldu.


Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hırsızlık zanlıları S.Y. ve İ.K., yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Kocasinan, Melikgazi, Bünyan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
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