Mazot yüklü tanker şoförü ölümden döndü - Son Dakika

Tanker sürücüsü Abdullah İlhan aracın ön bölümünde sıkışması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı bölümden çıkararak 112 ambulansına teslim ettiler. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. - MUĞLA

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