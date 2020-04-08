Mazot yüklü tanker yandı - Son Dakika

Mazot yüklü tanker yandı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alev alan mazot yüklü tanker kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alev alan mazot yüklü tanker kullanılamaz hale geldi.
Ali Durgun'un kullandığı 63 KC 972 plakalı mazot yüklü tanker, Birecik-Şanlıurfa kara yolunun ilçe girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Aracından duman yükseldiğini fark eden sürücü Durgun, tankeri durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın araçta büyük hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:09 Kaynak: AA
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