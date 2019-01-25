Mazotla Soba Yakmak İsterken Yüzü Yandı

BARTIN'a bağlı Beşköprü köyünde yaşayan A.E., sobayı tutuşturmak için döktüğü mazot parlayınca, yüzünden yaralandı.

BARTIN'a bağlı Beşköprü köyünde yaşayan A.E., sobayı tutuşturmak için döktüğü mazot parlayınca, yüzünden yaralandı.



Olay, dün Beşköprü köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan A.E., evde yanması için sobaya mazot dökmek istedi. A.E., mazotun dökülmesinden sonra sobadaki alevin parlaması sonucu yüzü ve eli yandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E.'nin elinde ve yüzündeki yanıkların ikinci derece olduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - Bartın

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