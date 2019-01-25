Son Dakika Haberleri: Mazotla Soba Yakmak İsterken Yüzü Yandı

Mazotla Soba Yakmak İsterken Yüzü Yandı

9 dakika önce

BARTIN'a bağlı Beşköprü köyünde yaşayan A.E., sobayı tutuşturmak için döktüğü mazot parlayınca, yüzünden yaralandı.

Mazotla Soba Yakmak İsterken Yüzü Yandı, System.String[]
BARTIN'a bağlı Beşköprü köyünde yaşayan A.E., sobayı tutuşturmak için döktüğü mazot parlayınca, yüzünden yaralandı.

Olay, dün Beşköprü köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan A.E., evde yanması için sobaya mazot dökmek istedi. A.E., mazotun dökülmesinden sonra sobadaki alevin parlaması sonucu yüzü ve eli yandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E.'nin elinde ve yüzündeki yanıkların ikinci derece olduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:46 Kaynak: DHA

Bartın, Güncel
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