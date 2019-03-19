Mazyek: 'Bugün Hepimiz Yeni Zelandalıyız'

BÜYÜKELÇİ Rupert Holborow tarafından karşılanan Mazyek, Roth ve Oppermann, burada taziye defterini imzaladı.

BÜYÜKELÇİ Rupert Holborow tarafından karşılanan Mazyek, Roth ve Oppermann, burada taziye defterini imzaladı. Taziye defterine Roth, "Sizin yasınız bizim yasımız, sizin acınız bizim acımız. Kara günde beraberiz", Oppermann, "Yaslı ve öfkeliyiz", ZMD Başkanı Mazyek ise, "Bugün hepimiz Yeni Zelandalıyız" diye yazdı. Yazısının devamında Kuran'ı Kerim'den alıntı yapan Mazyek, "Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz" dedi. Mazyek, Roth ve Oppermann bir süre Büyükelçi Holborow ile görüştü.



Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı (ZMD) Aiman Mazyek



'DAHA DA KENETLENECEĞİZ'



Görüşmenin ardından basın mensuplarının yanıtlayan ZMD Başkanı Mazyek, şunları söyledi: "Biz bugün Alman milletvekillerimizle birlikte Yeni Zelandalılarla dayanışmamızı ifade ettik. Bu, bizim birlikteliğimizin, birbirimizi böldürmeyeceğimizin en önemli sinyali. Bu iğrenç terör saldırısının asıl amacı da zaten bu; İnsanları ve toplumumuzu bölmek. Biz bugün buna izin vermeyeceğimizi çok açık bir biçimde dile getirdik. Biz daha da kenetleneceğiz. Yeni Zelanda bunu bize en güzel şekilde gösterdi. Başbakan ve devlet erkanı teröre karşı kenetlendi."



Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann



'GÜVENLİK RİSKİ ARTTI'



"Camilerin güvenlik riski Yeni Zelanda'daki saldırıyla değil, çok önceden arttı. Her türlü şiddet saldırısı, ister aşırı sağ, ister dinci, bizim cemaatimizin de güvenlik riskini artırıyor. Elbette bizim cemaatimiz bu saldırı karşısında daha fazla korku ve derin endişe içinde. Devlet ve toplum çok açık biçimde 'Biz Müslümanların yanındayız, onları yalnız bırakmayacağız' derse bu korku ve endişeyi bir parça alabilir. Almanya'da birçok cami daha önce de çok kez saldırı hedefi oldu."



Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth



'ŞİDDETE KARŞI DURMALIYIZ'



"Güvenliğin cami kapılarının önünde polis nöbetiyle mi yoksa polis devriyesiyle mi sağlanacağı sorusuna güvenlik birimleri karar verecek. Zaten İçişleri Bakanı bu konuyu gündeme getirdi. Ama en önemlisi, bizim toplum olarak her türlü ırkçılığı, ayrımcılığı, insan düşmanlığını reddetmemiz ve kınayıp lanetlememiz gerekir. Saldırı kiliseye mi, camiye mi, sinagoga karşı mı yapıldı diye hiç ayırmadan şiddete karşı durmalıyız. Bizim ihtiyacımız olan da bu. Bunun dışında devlet de görülür biçimde Müslümanları koruduğunu göstermeli."



Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier



'KALBİMDEKİ ACI ÇOK DAHA DERİN'



Pazartesi günü Yeni Zelanda'nın Berlin Büyükelçiliğini ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de taziye defterini şu cümleleri yazdı: "Ben Yeni Zelanda'yı ziyaretlerimde olağanüstü dünyaya açık ve misafirperver bir ülke olarak tanıdım. Bu kara anında kalbimdeki acı çok daha derin. Yeni Zelanda'ya güç, bu ağır günlerinde açık toplum olarak kalmasını ve geleceğe güvenini korumasını diliyorum."

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