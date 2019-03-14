MB Anketi: Yılsonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 15.64 Oldu (2)

– Merkez Bankası'nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.91'den yüzde 15.64'e geriledi.

– Merkez Bankası'nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.91'den yüzde 15.64'e geriledi.



Merkez Bankası'nın her ay 59'u finansal sektör, 11'i reel sektör, dördü ise profesyonellerden oluşan 74 katılımcıyla gerçekleştiği ankette;



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.91'den, yüzde 15.64'e geriledi.



GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.2 oldu.



Cari İşlemler Dengesi Beklentileri 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 23.6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 21.4 milyar dolara geriledi.



2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi bir önceki anket döneminde 5.99 lira iken, bu anket döneminde 6.06 liraya yükseldi.



12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6.17 lira iken, bu anket döneminde 6.3 liraya yükseldi.



TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminegöre değişmeyerek yüzde 24 oldu.



2018 yılı Mart ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.96 iken, bu anket döneminde yüzde 0.94'e geriledi.



Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1.47 ve yüzde 1.54 oldu.



Mayıs ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.11 oldu.



2019 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19.4 olasılıkla yüzde 14 -14.99 aralığında, yüzde 21.7 olasılıkla ise yüzde 15 -15.99 aralığında artacağı öngörüldü.



12 Ay ve 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentilerinin Dağılımları 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri 2019 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19.5 olasılıkla yüzde 10 -10.99 aralığında, yüzde 18.1 olasılıkla yüzde 11 -11.99 aralığında, yüzde 15.4 olasılıkla ise yüzde 12 -12.99 aralığında artacağı öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 18.8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 13 -13.99 aralığında, yüzde 20.3'ünün beklentilerinin yüzde 14 -14.99 aralığında, yüzde 23.4'ünün beklentilerinin ise yüzde 15 -15.99 aralığında olduğu gözlendi.



2019 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19.5 olasılıkla yüzde 10 -10.99 aralığında, yüzde 18.1 olasılıkla yüzde 11 -11.99 aralığında, yüzde 15.4 olasılıkla ise yüzde 12 -12.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 18.8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 13 -13.99 aralığında, yüzde 20.3'ünün beklentilerinin yüzde 14 -14.99 aralığında, yüzde 23.4'ünün beklentilerinin ise yüzde 15 -15.99 aralığında olduğu gözlendi.



24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 16.7'sinin beklentilerinin yüzde 10 – 10.99 aralığında, yüzde 25'inin beklentilerinin ise yüzde 12 – 12.99 aralığında olduğu gözlendi.



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23.87'den bu anket döneminde yüzde 23.39'a geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24 oldu.



2019 yılı Mart ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 20.83, 20.43, 19.71, 18.59, 17.32 ve 14.48 oldu.



Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.81'den, bu anket döneminde yüzde 15.69'a geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14.85 ve yüzde 14.90 oldu.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24, 22.63, 20.56, 18.35 ve 15 oldu. (Grafik) - İstanbul

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