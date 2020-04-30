MB-Bankaların döviz varlıkları 2019'da yüzde 4.9 arttı

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2019 yılında yüzde 4.9 artışla 300.3 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın, Uluslararası Ödemeler Bankasının (Bank for International Settlements-BIS) belirlediği tanım, kapsam ve sınıflandırmalar paralelinde hazırladığı verilere göre, bu dönemde banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları da yüzde 2.2 artışla 181.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.5 artışla 335.5 milyar dolara, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri de yüzde 11.4 artışla 246.1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları da, yüzde 13.8 artışla 37.6 milyar dolara, bankalardan alacakları yüzde 18.1 artışla 27.5 milyar dolara çıktı.

Türkiye'deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, yüzde 8.9 artışla 25.9 milyar dolara, bankalardan alacakları ise yüzde 15 artışla 16.4 milyar dolara yükseldi.