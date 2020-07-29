MB Başkanı Uysal: "Ekonominin ve finansal piyasaların ihtiyacı ölçüsünde adımlarımızı,... - Son Dakika
MB Başkanı Uysal: "Ekonominin ve finansal piyasaların ihtiyacı ölçüsünde adımlarımızı,...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yaptı.
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29.07.2020 20:12:26. #1.13#
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