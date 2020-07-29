MB Başkanı Uysal: "Ekonominin ve finansal piyasaların ihtiyacı ölçüsünde adımlarımızı,...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Başkanı Murat Uysal 'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yaptı. (8)

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:39

Kaynak: AA

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