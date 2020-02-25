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MB Başkanı Uysal: Enflasyon kademeli olarak gerileyecek
16 dakika önce
Cari dengenin son bir yıllık dönemde önemli iyileşme kaydettiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.
Cari dengenin son bir yıllık dönemde önemli iyileşme kaydettiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:26
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