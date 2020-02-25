MB Başkanı Uysal: Enflasyon kademeli olarak gerileyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MB Başkanı Uysal: Enflasyon kademeli olarak gerileyecek - Son Dakika Ekonomi

MB Başkanı Uysal: Enflasyon kademeli olarak gerileyecek

16 dakika önce

Cari dengenin son bir yıllık dönemde önemli iyileşme kaydettiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

MB Başkanı Uysal: Enflasyon kademeli olarak gerileyecek, System.String[]

Cari dengenin son bir yıllık dönemde önemli iyileşme kaydettiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:26 
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