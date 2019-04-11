MB – Cari İşlemler Açığı Şubat'ta 718 Milyon Dolara Geriledi

– Cari işlemler açığı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolar oldu.

– Cari işlemler açığı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolar oldu.



Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın Şubat ayında 449 milyon dolar açık vermişken, Şubat ayında 2 milyar 748 milyon dolar fazla verdi. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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