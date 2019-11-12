Son Dakika Haberleri: MB-Cari işlemler fazlası Eylül'de 2 milyar 477 milyon dolar
Son Dakika Ekonomi MB-Cari işlemler fazlası Eylül'de 2 milyar 477 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi

MB-Cari işlemler fazlası Eylül'de 2 milyar 477 milyon dolar

7 saat önce

Cari işlemler fazlası Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolara yükseldi.

MB-Cari işlemler fazlası Eylül'de 2 milyar 477 milyon dolar, System.String[]

Cari işlemler fazlası Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara çıktı.


Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:04 Kaynak: DHA
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