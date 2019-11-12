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MB-Cari işlemler fazlası Eylül'de 2 milyar 477 milyon dolar
7 saat önce
Cari işlemler fazlası Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolara yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:04 Kaynak: DHA
Cari işlemler fazlası Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara çıktı.
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