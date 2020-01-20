MB-Dağıtılacak kâr payı avansı ve ihtiyaç akçesi toplam 40.5 milyar lira - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MB-Dağıtılacak kâr payı avansı ve ihtiyaç akçesi toplam 40.5 milyar lira - Son Dakika Ekonomi

MB-Dağıtılacak kâr payı avansı ve ihtiyaç akçesi toplam 40.5 milyar lira

6 saat önce

Merkez Bankası, toplam 40.5 milyar liralık kar payı avans tutarı ve ihtiyaç akçesinin dağıtımına başlandığını açıkladı.

MB-Dağıtılacak kâr payı avansı ve ihtiyaç akçesi toplam 40.5 milyar lira, System.String[]

Merkez Bankası, toplam 40.5 milyar liralık kar payı avans tutarı ve ihtiyaç akçesinin dağıtımına başlandığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20 Ocak 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2019 yılı dönem karı üzerinden kar payı avansı ödenmesine ve 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 35.2 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının, 5.3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi.

Merkez Bankası 2019 karının, gerekli karşılıklar ayrıldıktan sonra yüzde 90'ının dağıtımı bugün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edildi.

Merkez Bankası'nın Pazartesi günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, bankanın 2019 yılı karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılanlar dışında, birikmiş ihtiyat akçesinin de kara katılarak dağıtılması onaylandı ve avans dağıtım oranı da yüzde 90 olarak belirlendi.

Merkez Bankası geçen yıl ana hissedarı olan Hazine'ye kurumlar vergisi dahil yaklaşık 50 milyar lira transfer etmişti. Banka ayrıca geçen yıl bütçe açığını desteklemek adına kar transferini de Nisan'dan Ocak ayına çekmişti.


Merkez Bankası, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Havaalanında olay çıkartan Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 22:18:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MB-Dağıtılacak kâr payı avansı ve ihtiyaç akçesi toplam 40.5 milyar lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]