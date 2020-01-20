MB-Dağıtılacak kâr payı avansı ve ihtiyaç akçesi toplam 40.5 milyar lira

Merkez Bankası, toplam 40.5 milyar liralık kar payı avans tutarı ve ihtiyaç akçesinin dağıtımına başlandığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20 Ocak 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2019 yılı dönem karı üzerinden kar payı avansı ödenmesine ve 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 35.2 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının, 5.3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi.

Merkez Bankası 2019 karının, gerekli karşılıklar ayrıldıktan sonra yüzde 90'ının dağıtımı bugün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edildi.

Merkez Bankası'nın Pazartesi günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, bankanın 2019 yılı karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılanlar dışında, birikmiş ihtiyat akçesinin de kara katılarak dağıtılması onaylandı ve avans dağıtım oranı da yüzde 90 olarak belirlendi.

Merkez Bankası geçen yıl ana hissedarı olan Hazine'ye kurumlar vergisi dahil yaklaşık 50 milyar lira transfer etmişti. Banka ayrıca geçen yıl bütçe açığını desteklemek adına kar transferini de Nisan'dan Ocak ayına çekmişti.