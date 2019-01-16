Son Dakika Haberleri: MB Döviz Depo İhalesinde 1 Milyar Dolar Teklif Geldi

MB Döviz Depo İhalesinde 1 Milyar Dolar Teklif Geldi

1 saat önce

Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 1 milyar dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 499 milyon 995 bin dolar oldu.

MB Döviz Depo İhalesinde 1 Milyar Dolar Teklif Geldi, System.String[]
Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 1 milyar dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 499 milyon 995 bin dolar oldu.

Merkez Bankası, bugün 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı ve ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.50 olarak belirlendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:35 Kaynak: DHA

Ekonomi
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