MB Döviz Depo İhalesinde 10 Milyon Dolar Teklif Geldi
20 dakika önce
Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 10 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 10 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 10 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 10 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.
İhalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:11 Kaynak: DHA
Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar
Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi
Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu