Son Dakika Haberleri: MB Döviz Depo İhalesinde 10 Milyon Dolar Teklif Geldi

MB Döviz Depo İhalesinde 10 Milyon Dolar Teklif Geldi

20 dakika önce

Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 10 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 10 milyon dolar oldu.

MB Döviz Depo İhalesinde 10 Milyon Dolar Teklif Geldi, System.String[]
Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 10 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 10 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.

İhalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:11 Kaynak: DHA

Ekonomi
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