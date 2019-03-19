MB Döviz Depo İhalesinde 2.47 Milyar Dolar Teklif Geldi

Merkez Bankası'nın (MB) açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 2 milyar 472 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın (MB) açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 2 milyar 472 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar oldu.



Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı. - İstanbul

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