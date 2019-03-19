Son Dakika Haberleri: MB Döviz Depo İhalesinde 2.47 Milyar Dolar Teklif Geldi

MB Döviz Depo İhalesinde 2.47 Milyar Dolar Teklif Geldi

1 saat önce

Merkez Bankası'nın (MB) açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 2 milyar 472 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar oldu.

MB Döviz Depo İhalesinde 2.47 Milyar Dolar Teklif Geldi, System.String[]
Merkez Bankası'nın (MB) açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 2 milyar 472 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:57 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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