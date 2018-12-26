MB Döviz Depo İhalesinde 420 Milyon Dolar Teklif Geldi

Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 420 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 420 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 420 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 420 milyon dolar oldu.



Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.



Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı. - İstanbul

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