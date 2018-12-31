MB Döviz Depo İhalesinde 465 Milyon Dolar Teklif Geldi
1 saat önce
Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 465 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar da 465 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası
'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 465 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar da 465 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.
Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:26 Kaynak: DHA
Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri
42 Lira Yargılama Bedelini Kabul Etmeyen Mahkum Cezaevinden Dilekçe Yazdı
Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL