Son Dakika Haberleri: MB Döviz Depo İhalesinde 465 Milyon Dolar Teklif Geldi

MB Döviz Depo İhalesinde 465 Milyon Dolar Teklif Geldi

1 saat önce

Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 465 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar da 465 milyon dolar oldu.

MB Döviz Depo İhalesinde 465 Milyon Dolar Teklif Geldi, System.String[]
Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 465 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar da 465 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.

Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:26 Kaynak: DHA

Ekonomi
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