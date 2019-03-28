Son Dakika Haberleri: Mb: Döviz Varlıkları Şubat'ta Yüzde 3.7 Artarak 77.6 Milyar Dolar (2)

Mb: Döviz Varlıkları Şubat'ta Yüzde 3.7 Artarak 77.6 Milyar Dolar (2)

1 saat önce

Merkez Bankası'nın döviz varlıkları Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 3.7 artışla 77.6 milyar dolara çıktı.

Mb: Döviz Varlıkları Şubat'ta Yüzde 3.7 Artarak 77.6 Milyar Dolar (2), System.String[]
Merkez Bankası'nın döviz varlıkları Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 3.7 artışla 77.6 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası verilerine göre, Resmi Rezerv Varlıkları, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 3.4 artarak 100.1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.8 artarak 21 milyar dolar oldu.

Buna göre, vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 5.6 artarak 13.7 milyar dolara yükseldi.

Bu tutarın 9.1 milyar doları anapara, 4.6 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2.7 milyar doları bir ay,  2.5 milyar doları 2-3 ay ve 8.5 milyar doları 4-12 ay içinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4.1 azalarak 31.8 milyar dolara geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:10 Kaynak: DHA

Söz, Merkez Bankası, Ekonomi
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