Son Dakika Haberleri: Mb: Ekonominin Yükümlülükleri 14 Trilyon 805 Milyar Lira

Mb: Ekonominin Yükümlülükleri 14 Trilyon 805 Milyar Lira

48 dakika önce

Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 12 trilyon 798 milyar lira, yükümlülükleri ise 14 trilyon 805 milyar lira düzeyine ulaştı.

Mb: Ekonominin Yükümlülükleri 14 Trilyon 805 Milyar Lira, System.String[]
Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 12 trilyon 798 milyar lira, yükümlülükleri ise 14 trilyon 805 milyar lira düzeyine ulaştı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Sektörlerin finansal bilançolarındaki gelişmelere göre; 2018 yılı üçüncü çeyreği sonunda, Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 12 trilyon 798 milyar lira, yükümlülükleri ise 14 trilyon 805 milyar lira düzeyine ulaşmıştır" denildi.

Buna göre, "Dünyanın geri kalanına olan net yükümlülük ise bir önceki çeyreğe göre 197 milyar lira artarak 2 trilyon 7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti."

Acıklamada, "2018 yılı ikinci çeyreği ile üçüncü çeyreği arasında gerçekleşen finansal akımlar incelendiğinde, 125 milyar lira tutarında net işlem gerçekleşirken, 322 milyar lira tutarında kur ve piyasa fiyatı değişimi kaynaklı net değerleme azalışı gözlenmiştir" denildi.

Merkez Bankası verilerine göre, hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçluluk oranlarının ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, Türkiye'nin bu dönemde de borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki konumunu korudu. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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