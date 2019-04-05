Son Dakika Haberleri: MB enerji ithalatı için 784 milyon dolar verdi

MB enerji ithalatı için 784 milyon dolar verdi

1 saat önce

Merkez Bankası rezerv değişimlerinde etkili olan enerji ithalatçısı KİT'lere döviz satışları Mart'ta 784 milyon dolar, reeskont karşılığı döviz alımı ise 1.838 milyar dolar olarak gerçekleşti.

MB enerji ithalatı için 784 milyon dolar verdi, System.String[]
Merkez Bankası rezerv değişimlerinde etkili olan enerji ithalatçısı KİT'lere döviz satışları Mart'ta 784 milyon dolar, reeskont karşılığı döviz alımı ise 1.838 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:01 

Merkez Bankası, Ekonomi
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