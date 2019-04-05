MB enerji ithalatı için 784 milyon dolar verdi
1 saat önce
Merkez Bankası rezerv değişimlerinde etkili olan enerji ithalatçısı KİT'lere döviz satışları Mart'ta 784 milyon dolar, reeskont karşılığı döviz alımı ise 1.838 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası
rezerv değişimlerinde etkili olan enerji ithalatçısı KİT'lere döviz satışları Mart'ta 784 milyon dolar, reeskont karşılığı döviz alımı ise 1.838 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:01
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