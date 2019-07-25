Son Dakika Haberleri: MB faiz karar sonrası dövizler 6'şar kuruş artıp eksiye geçti
Son Dakika Ekonomi Haber

MB faiz karar sonrası dövizler 6'şar kuruş artıp eksiye geçti

45 dakika önce

Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirmesi sonrasında, dövizler en az 6'şar kuruş yükselirken sonra, açıklama öncesinin de altına çekildi.

MB faiz karar sonrası dövizler 6'şar kuruş artıp eksiye geçti, System.String[]
Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirmesi sonrasında, dövizler en az 6'şar kuruş yükselirken sonra, açıklama öncesinin de altına çekildi.
Merkez Bankası'nın, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir" açıklaması sonrasında;
dolar 5.71 liradan 5.77 liraya kadar yükseldikten sonra 5.67 liraya,
euro 6.37 liradan 6.43 liraya kadar yükseldikten sonra 6.34 liraya,
sterlin 7.15 liradan 7.22 liraya kadar yükseldikten sonra 7.11 liraya geriledi.


- İstanbul
Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi Şarkıcı Emrah, 17 milyon lira değerinde deniz uçağı almaya karar verdi Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MB faiz karar sonrası dövizler 6'şar kuruş artıp eksiye geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]