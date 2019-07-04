Son Dakika Haberleri: MB, fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı
Son Dakika Ekonomi Haber

MB, fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

33 dakika önce

Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları oldu.

MB, fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı, System.String[]
Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları oldu." denildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:32 
Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KONDA'dan 23 Haziran raporu: 'Sofu'ların yüzde 20'si İmamoğlu'na oy verdi Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Konda Araştırma Şirketi'nden dikkat çeken İmamoğlu-Yıldırım raporu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:06:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MB, fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]