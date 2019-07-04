MB, fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı
33 dakika önce
Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları oldu.
Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:32
Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları oldu." denildi.
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Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı
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