Son Dakika Haberleri: Mb/ İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 0.3 Puan Yükseldi

Mb/ İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 0.3 Puan Yükseldi

1 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) Mart ayında, bir önceki aya göre 0.3 puan yükselerek yüzde 74.3 düzeyine çıktı.

Mb/ İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 0.3 Puan Yükseldi, System.String[]
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) Mart ayında, bir önceki aya göre 0.3 puan yükselerek yüzde 74.3 düzeyine çıktı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 74.7 düzeyine yükseldi. (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:20 Kaynak: DHA

Ekonomi
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