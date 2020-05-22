MB-İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1.0 puan arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mayıs ayında, geçen aya göre 1.0 puan artarak yüzde 62.6 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) aynı dönemde 0.8 puan artarak yüzde 62.7 düzeyine çıktı.

Tüketim mallarında kapasite kullanım oranı Nisan ayındaki 58.4 düzeyinden 2.1 puan düşüşle Mayıs'ta 56.3'e, dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanım oranı da Nisan ayındaki 51.2 düzeyinden 5.9 puan düşüşle 45.3 puan düzeyine geriledi.

Aynı dönemde dayanıksız tüketim mallarında kapasite kullanım oranı 59.8 düzeyinden 1.4 puan düşüşle 58.4 düzeyine gerilerken, ara mallarda kapasite kullanım oranı da 65.5'ten 1.0 puan düşüşle 64.5 düzeyine geriledi.

Buna karşılık yatırım mallarında kapasite kullanım oranı ise 51.4 düzeyinden, 13.2 puanlık sıçrama ile 64.6 düzeyine tırmandı. (Grafik)