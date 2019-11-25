Son Dakika Haberleri: MB-İmalat sanayide güz dönemi yatırımları yüzde 11.5 arttı
Son Dakika Ekonomi MB-İmalat sanayide güz dönemi yatırımları yüzde 11.5 arttı - Son Dakika Ekonomi

MB-İmalat sanayide güz dönemi yatırımları yüzde 11.5 arttı

6 saat önce

İmalat sanayi genelinde güz döneminde, brüt yatırım harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 11.5 arttı.

MB-İmalat sanayide güz dönemi yatırımları yüzde 11.5 arttı, System.String[]

İmalat sanayi genelinde güz döneminde, brüt yatırım harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 11.5 arttı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, işyerleri büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2019 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı:

üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan gruptaki işyerlerinde yüzde 14.1 ile bahar döneminde öngörülenden daha yüksek olurken,

üretimde çalışan sayısı 250 ile 499 arasında olan işyerleri ve üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerlerinde, sırasıyla yüzde 2.3 ve yüzde 13.5 ile bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleşti.

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2019 yılında imalat sanayi genelinde yatırımlar daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik oldu ve bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedefleri izledi.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2019 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik oldu ve bunu üretimde verimliliğin artırılması amacı izledi.

İmalat sanayi genelinde 2020 yılında yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olacağı, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği öngörülüyor.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2020 yılındaki yatırımların, orta büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olacağı, en büyük grubunda ise en fazla üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik yatırım yapılacağı ve onu yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacının izleyeceği öngörülüyor.


Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
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