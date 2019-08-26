MB - kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos ayında, Temmuz ayına göre 0.4 puan artarak yüzde 76.6 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 76.2 düzeyine çıktı. (Grafik)