MB - kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldi
1 saat önce
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos ayında, Temmuz ayına göre 0.4 puan artarak yüzde 76.6 düzeyine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:25 Kaynak: DHA
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos ayında, Temmuz ayına göre 0.4 puan artarak yüzde 76.6 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 76.2 düzeyine çıktı. (Grafik)
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