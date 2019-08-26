Son Dakika Haberleri: MB - kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldi
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MB - kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldi

1 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos ayında, Temmuz ayına göre 0.4 puan artarak yüzde 76.6 düzeyine yükseldi.

MB - kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldi, System.String[]

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos ayında, Temmuz ayına göre 0.4 puan artarak yüzde 76.6 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 76.2 düzeyine çıktı. (Grafik)

Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:25 Kaynak: DHA
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