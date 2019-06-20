Son Dakika Haberleri: MB - Kısa vadeli dış borçlar 120.6 milyar dolara yükseldi
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MB - Kısa vadeli dış borçlar 120.6 milyar dolara yükseldi

15 dakika önce

Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.4 artışla 120.6 milyar dolara yükseldi.

MB - Kısa vadeli dış borçlar 120.6 milyar dolara yükseldi, System.String[]
Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.4 artışla 120.6 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre. Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da, 175.3 milyar doları düzeyinde gerçekleşti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:11 Kaynak: DHA
merkez bankası, nisan, borç, Ekonomi
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