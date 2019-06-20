MB - Kısa vadeli dış borçlar 120.6 milyar dolara yükseldi
15 dakika önce
Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.4 artışla 120.6 milyar dolara yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:11 Kaynak: DHA
Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.4 artışla 120.6 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası
verilerine göre. Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da, 175.3 milyar doları düzeyinde gerçekleşti.
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