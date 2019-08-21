Son Dakika Haberleri: MB-Konut fiyat endeksi Haziran'da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı
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MB-Konut fiyat endeksi Haziran'da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

1 saat önce

Konut fiyat endeksi (KFE) Haziran'da aylık bazda yüzde 0.74 ve yıllık bazda nominal olarak yüzde 1.72 artarken, yıllık bazda reel olarak yüzde 12.10 düştü.

MB-Konut fiyat endeksi Haziran'da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı, System.String[]

Konut fiyat endeksi (KFE) Haziran'da aylık bazda yüzde 0.74 ve yıllık bazda nominal olarak yüzde 1.72 artarken, yıllık bazda reel olarak yüzde 12.10 düştü.

Merkez Bankası'na göre;

" Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), 2019 Haziran ayında geçen aya göre yüzde 0.74 artışla 111 puana yükseldi. Bunun yanında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.72 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12.10 azaldı.

"Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Haziran ayında geçen aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0.11, 0.84 ve 0.56 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara'da sırasıyla yüzde 2.29 ve 0.73 oranlarında azalırken, İzmir'de yüzde 0.30 yükseldi." (Grafik)

Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:52 Kaynak: DHA
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